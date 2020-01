Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

American Intermodal Management (AIM), uma locadora de chassis marítimos com sede nos EUA e uma empresa de portfólio da I Squared Capital, assinou um contrato de fusão com a FlexiVan Leasing, o terceiro maior fornecedor de chassi marítimo dos EUA, de propriedade da Castle & Cooke. A I Squared Capital assumirá o controle da FlexiVan, com a Castle & Cooke mantendo uma participação minoritária nos negócios combinados. A FlexiVan é uma das três empresas líderes no setor, com mais de 60 anos de história operacional, 300 funcionários, mais de 120.000 chassis e uma ampla presença em âmbito nacional que abrirá os produtos com tecnologia habilitada da AIM para novos clientes nos EUA.

"I Squared Capital está expandindo sua presença mundial na cadeia de valor de transporte e logística com cerca de US$ 2,2 bilhões em capital comprometido na América do Norte, Europa e Ásia. Agora somos líderes em locação de reboques e chassis na Europa, Canadá e EUA, além de ser o maior proprietário privado de rodovias da Índia", disse Adil Rahmathulla, Presidente do Conselho da AIM e Sócio-Gerente da I Squared Capital. "Esta é a nossa quinta aquisição no setor de transporte e logística nos últimos seis meses e um marco importante à medida que expandimos nossa presença no mercado dos EUA."

Formada como plataforma de logística pela I Squared Capital em 2016, a AIM se tornou uma locadora líder de chassis, fornecendo serviços habilitados para GPS a varejistas, empresas de logística e linhas de expedição na cadeia de suprimentos intermodal dos EUA. As soluções tecnológicas inovadoras da AIM complementam a profunda experiência e os relacionamentos que a FlexiVan estabeleceu ao longo de muitos anos. A combinação permitirá à AIM implantar seu modelo inovador e habilitado para tecnologia em escala nacional, mantendo as ofertas e os níveis de serviço estabelecidos pela FlexiVan.

A Evercore atuou como consultoria financeira e a White & Case atuou como conselho jurídico da I Squared Capital. O Citigroup Global Markets Inc. e o MUFG Union Bank, N.A. estão fornecendo financiamento.

Sobre a FlexiVan Leasing, Inc.

A FlexiVan é líder em serviços de locação intermodal de chassis na América do Norte desde meados da década de 1960. Ela gerencia mais de 120.000 unidades em mais de 100 locais ativos em todo o país e possui nove centros de serviços próprios e operados, proporcionando fácil acesso a serviços de manutenção de chassis. As opções de locação variam desde contratos de usuários de conjuntos de chassis e frotas gerenciadas até contratos de curto e longo prazo com transportadoras, fornecedores de logística, transportadoras oceânicas e proprietários de cargas úteis. Enquanto isto, para facilitar o processo diário de locação e despacho, a locação diária FlexiVan é suportada pelo sistema simplificado de reservas ChassisNow.com da FlexiVan. Soluções de transporte profissionais, confiáveis e econômicas - Experiência entregue.www.FlexiVan.com

Sobre a American Intermodal Management, LLC.

A AIM é uma plataforma de locação de chassis que possui e loca chassis marítimos para clientes que transportam contêineres marítimos entre portos, rampas ferroviárias e centros de distribuição nos EUA. A AIM foi formada em junho de 2016 em resposta às fortes demandas da indústria que desejam alternativas para provisionamento de chassis e gestão de ativos nos EUA. O modelo de negócios da AIM combina integridade, processos de gestão proativa e disciplinada, ativos de alta qualidade, aplicação de tecnologia inovadora e uma paixão pela excelência para alcançar a máxima agregação de valor. A AIM experimentou um crescimento significativo desde o início, com uma frota de mais de 12.000 novos chassis equipados com GPS e liderados por veteranos do setor.www.AIMChassis.com

Sobre a I Squared Capital:

I Squared Capital é uma gestora de investimentos independentes em infraestrutura global, com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Délhi, Nova York e Singapura.

Andreas Moon Diretor Geral e Chefe de Relações com Investidores +1 (786) 693-5739 andreas.moon@isquaredcapital.com

