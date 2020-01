Ex-rei Alberto II da Bélgica reconhece filha fora do casamento

O ex-rei dos belgas Alberto II, de 85 anos, admitiu ser pai biológico de uma filha nascida fora do seu casamento após um exame de DNA, informou a imprensa britânica, citando os seus advogados.

"Sua majestade o rei Alberto II tomou conhecimento dos resultades do exame de DNA realizado a pedido do Tribunal de Apelação de Bruxelas. As conclusões indicam que ele é o pai biológico da senhora Delphine Boël", afirma o comunicado dos seus advogados.

O ex-monarca, que reinou entre 1993 e 2013, decidiu "acabar com esse doloroso processo de forma honrada e digna", acrescenta o comunicado.

Delphine Boël, uma artista plástica de 51 anos, afirma que nasceu de um longo caso nas décadas de 1960 e 1970 entre sua mãe, Sibila de Sélys Longchamps, e Alberto, então príncipe herdeiro, casado desde 1959 com Paola Ruffo di Calabria.

O ex-soberano, que é o pai do atual rei, Philippe, sempre negou essa paternidade.

Ele só admitiu publicamente ter passado por uma crise conjugal com Paola na época do caso com Sibylle de Sélys Longchamps.

Em 2013, após o fracasso de uma tentativa de conciliação, Delphine Boël decidiu levar o caso aos tribunais.