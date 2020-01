Johnson diz que pode usar 5G da Huawei sem comprometer segurança

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson insistiu nesta segunda-feira que o Reino Unido pode usar a fabricante chinesa Huawei para sua nova rede de telecomunicações 5G, preservando a segurança nacional, apesar da forte oposição dos Estados Unidos.

Johnson fez essas declarações depois que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tuitou no domingo: "O Reino Unido tem uma decisão muito importante sobre o 5G ".

Os Estados Unidos excluíram a Huawei do desenvolvimento de sua nova geração de rede móvel, acusando-a de estar sob o controle de Pequim, pela qual poderia espionar, o que a empresa negou.

Johnson está sob pressão de Washington para também deixar de lado a fabricante chinesa, que o Reino Unido já usou em suas redes anteriores.

O jornal econômico britânico Financial Times informou que na terça-feira o governo de Londres deveria "aprovar um papel restrito" para o grupo, depois que um alto funcionário sugeriu na semana passada que ele havia dado o verde ao uso da Huawei.

Em entrevista aos jornalistas na segunda-feira, Johnson disse: "Não há razão para não termos progresso tecnológico aqui no Reino Unido, permitir que consumidores, empresas no Reino Unido tenham acesso a tecnologia fantástica, comunicações fantásticas, mas também protegemos nossos interesses de segurança e nossas principais parcerias com outras potências em todo o mundo".

De acordo com o Financial Times, em face da oposição dos Estados Unidos, os ministros britânicos estão tentando limitar a participação da Huawei no projeto.

Especula-se amplamente que o Reino Unido permitiria à Huawei participar de infraestruturas "não essenciais" de redes 5G, como antenas e estações base ligadas a mastros e telhados.