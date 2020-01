Quatro menores e duas mulheres mortas em bombardeio no Afeganistão

A missão da ONU no Afeganistão manifestou nesta segunda-feira sua preocupação após a morte de pelo menos quatro crianças e duas mulheres em um ataque das forças pró-governamentais no norte do Afeganistão.

Um porta-voz das forças afegãs na província de Balj descartou "qualquer operação aérea" e as forças americanas não comentaram as informações.

"A ONU está muito preocupada com as primeiras investigações que indicam que pelo menos quatro menores e duas mulheres perderam a vida no sábado em ataques aéreos das forças pró-governo contra a localidade de Balj", escreveu a missão da ONU no Afeganistão em um tuíte.

Lal Mohammad, morador de Boka, cidade localizada perto de Balj, disse à AFP por telefone que "oito membros de sua família perderam a vida no ataque aéreo". "Recuperamos seis corpos, incluindo os de duas mulheres. Duas crianças ainda estão desaparecidas", acrescentou.

O porta-voz das forças afegãs no norte, Aneef Rezaee, confirmou a morte de civis, mas considerou a possibilidade de que se devam à "explosão de uma mina ou bomba em sua casa".

Os civis afegãos são frequentemente vítimas de operações terrestres ou aéreas armadas entre o governo e as forças insurgentes. Os ataques aéreos costumam ser o trabalho das forças americanas que apoiam o exército afegão.

No final de dezembro, a ONU estimou que o conflito afegão deixou mais de 100.000 vítimas civis - incluindo mortos e feridos - em 10 anos.

No primeiro semestre de 2019, os bombardeios aéreos mataram, pela primeira vez, mais civis do que ataques insurgentes, de acordo com a missão da ONU.