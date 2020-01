Talibã afirma que avião que caiu no Afeganistão é dos EUA

O avião que caiu nesta segunda-feira (27) no leste do Afeganistão pertencia às Forças Armadas dos Estados Unidos - afirmou o porta-voz do Talibã, Zabihula Mujahid.

"Um avião especial dos ocupantes americanos caiu na província de Ghazni", declarou o porta-voz em um comunicado, acrescentando que toda tripulação morreu.

Contactado pela AFP, Mujahid disse que se tratou de uma "derrubada tática", mas não explicou como.

A queda do avião acontece no momento em que os talibãs e os Estados Unidos discutem os termos de um acordo sobre a retirada das forças americanas do Afeganistão, em troca de garantias de segurança da parte dos insurgentes.

Um porta-voz do Ministério afegão da Defesa, Rohullah Ahmadzai, declarou por sua vez à AFP que a aeronave não pertence às forças afegãs.

"Não pertence à Força Aérea, nem ao serviço de inteligência, nem aos ministérios da Defesa e do Interior", garantiu.

As forças americanas em Cabul, contactadas pela AFP, não quiseram fazer comentários.

Vídeos e fotos postados em uma conta no Twitter, cuja autenticidade não foi confirmada pela AFP, mostram os destroços de um avião de porte médio num campo nevado. Na fuselagem do avião aparece o emblema da Força Aérea americana.

Segundo os talibãs, a aeronave "voava numa missão de vigilância".

A área onde aconteceu o acidente está sob controle dos insurgentes.

As primeiras informações sobre a queda da aeronave foram divulgadas pela Direção da Aviação Civil afegã, que se limitou a dizer que a aeronave não era comercial.

O avião caiu ao meio-dia (hora local), conforme o porta-voz da Polícia de Ghazni, Ahmad Khan Seerat.

Segundo ele, a zona não é segura, devido à presença de insurgentes.

O acidente aconteceu no distrito de Deh Yak, ao leste da cidade de Ghazni. Fora das cidades, a região é dominada pelos talibãs, o que complica consideravelmente o envio de socorristas e de investigadores.

Acidentes envolvendo voos militares, especialmente de helicópteros, são frequentes no Afeganistão, em razão do grande número de operações e dos ataques talibãs, além das más condições meteorológicas.