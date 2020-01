Estamos em comunicação com China sobre coronavírus e oferecemos ajuda, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o governo americano está "em comunicação próxima" com a China, diante do surto de coronavírus no país asiático. Segundo ele, há poucos casos reportados em solo americano, mas muita atenção sobre o tema. Trump comentou ainda que ofereceu ajuda à China e ao presidente Xi Jinping para lidar com a questão.



"Nós estamos em comunicação muito próxima com a China em relação ao vírus. Bem poucos casos reportados nos EUA, mas isso está fortemente no radar", escreveu Trump no Twitter. "Nós havíamos oferecido à China e ao presidente Xi qualquer ajuda necessária. Nossos especialistas são extraordinários!", completou.