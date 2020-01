Acusação de estupro pesava desde 2003 contra Kobe Bryant

O que aconteceu no quarto 35 do Lodge & Spa Cordillera, no Coloardo, em 1º de julho de 2003 ainda é uma incógnita, mas esta noite marcou o jogador de basquete Kobe Bryant, que faleceu neste domingo (26) vítima de um acidente de helicóptero.

O astro foi acusado de estupro, algo que ele sempre negou.

O caso teve um ponto final em 2004, sem julgamento, com um pedido de desculpas da lenda do basquete - que admitiu ter tido uma relação adúltera com uma recepcionista do hotel - e um suposto pagamento de mais de dois milhões de dólares em danos morais à jovem.

Em 1º de julho de 2003, a estrela do Los Angeles Lakers chegou ao Colorado para se submeter a uma artroscopia no joelho direito.

Kobe estava no auge da carreira, mas os Lakers, que vinham de três títulos seguidos da NBA, haviam sido eliminados na segunda rodada dos playoffs.

Seu relacionamento com Shaquille O'Neal, a outra grande estrela da equipe, ia de mal a pior e, para completar, Kobe vinha sofrendo com uma tendinite no joelho.

Antes de ser operado, Kobe passou uma noite no luxoso complexo hoteleiro onde conheceu uma jovem de 19 anos, funcionária do hotel, que no dia seguinte acusou o jogador de estupro.

Bryant, que na época tinha 24 anos, respondeu aos questionamentos da polícia, que o submeteu até a um detector de mentiras.

Liberado após pagar fiança, Kobe garantiu em coletiva de imprensa, sob o olhar da esposa Vanessa -a quem deu um anel de quatro milhões de dólares como pedido de desculpas-, que não estuprou a jovem, mas que teve sim uma relação sexual consensual. O jogador também recebeu o apoio de seus patrocinadores, entre eles a gigante fornecedora de material esportivo Nike.

Mas o tão aguardado julgamento acabou não acontecendo: os ataques dos advogados de Kobe à personalidade da jovem pareceram surtir efeito e ela se negou a testemunhar contra o jogador.

Nos bastidores, Kobe teria combinado pagar mais de 2 milhões de dólares à suposta vítima por danos morais.

O processo foi encerrado em 1º de setembro de 2004. No mesmo dia, Kobe pediu desculpas à jovem em nota oficial, mas reafirmou que o relacionamento entre os dois tinha sido consensual, pelo menos no seu ponto de vista.

Dentro de quadra, Kobe teria que esperar quase seis anos para voltar a ser campeão, conquistando seu quarto título com os Lakers em 2009, seguido de um quinto e último troféu na temporada seguinte.

Sua reputação, porém, jamais conseguiu se recuperar completamente aos olhos de muitos torcedores e amantes do basquete.

Quando recebeu o Oscar de curta de animação em 2018 por "Dear basketball", que adapta para o cinema uma carta de amor que escreveu para o esporte, Kobe foi objeto de críticas por parte de organizações feministas em meio ao movimento #MeToo e ao caso Weinstein.