O avião que caiu no Afeganistão pertence às forças armadas americanas

O avião que caiu nesta segunda-feira no leste do Afeganistão pertencia às Forças Armadas dos Estados Unidos, afirmou o porta-voz do Talibã, Zabihula Mujahid.

"Um avião especial dos ocupantes americanos caiu na província de Ghazni", declarou o porta-voz em comunicado, acrescentando que toda a tripulação morreu.

Um porta-voz do ministério afegão da Defesa, Rohullah Ahmadzai, declarou por sua vez à AFP que a aeronave não pertence às forças afegãs. As forças americanas em Cabul, contactadas pela AFP, não quiseram fazer comentários.

A área onde aconteceu o acidente está sob controle dos insurgentes.