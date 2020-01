Alemanha orienta cidadãos a adiarem viagens não essenciais à China

A Alemanha pediu a seus cidadãos, nesta segunda-feira (27), que evitem as viagens à China que "não são indispensáveis", devido à extensão da epidemia do novo coronavírus.

"As pessoas devem pensar em adiar, ou anular, as viagens que não são indispensáveis à China", declarou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, em entrevista coletiva ao lado do chanceler espanhol, Josep Borrell.

O governo alemão estuda "uma possível evacuação", se desejarem, dos alemães que se encontram na cidade chinesa de Wuhan, origem do novo vírus.