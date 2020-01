Vencedores do Grammy 2020 nas principais categorias

Lista dos vencedores nas principais categorias do Grammy 2020:

ÁLBUM DO ANO:

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

GRAVAÇÃO DO ANO:

"Bad Guy", Billie Eilish

CANÇÃO DO ANO:

"Bad Guy", Billie Eilish

ARTISTA REVELAÇÃO:

Billie Eilish

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO:

Lizzo, "Truth Hurts"

MELHOR PERFORMANCE POP DUO/GRUPO:

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

MELHOR ÁLBUM POP:

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

MEJOR ÁLBUM DE ROCK:

"Social Cues", Cage The Elephant

MELHOR ÁLBUM DE RAP:

"Igor", Tyler The Creator

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

"Father Of The Bride", Vampire Weekend

MELHOR ÁLBUM DE ELETRÔNICA:

"No Geography", The Chemical Brothers

MELHOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÂNEO:

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK:

"This Land", Gary Clark Jr.

MELHOR ÁLBUM COUNTRY:

"While I'm Livin'", Tanya Tucker

- CATEGORIAS LATINAS -

MELHOR ÁLBUM POP LATINO:

"#Eldisco", de Alejandro Sanz

MELHOR ÁLBUM ROCK OU ALTERNATIVO LATINO

"El mal querer", de Rosalía