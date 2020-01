Comunicado do Business Wire :ClubSwan

ClubSwan.com, o líder em soluções financeiras direcionadas a sócios, expande ainda mais seus recursos bancários alternativos inovadores para os principais mercados globais. Como as instituições financeiras tradicionais lutam continuamente para fornecer maneiras inovadoras e significativas de agregar valor a clientes individuais e corporativos, e como os ativos digitais/moedas criptográficas estão experimentando um crescimento global, o ClubSwan.com continua a evoluir para atender às eficiências e demandas que esses novos ativos e nossos clientes exigem, e para quais os bancos tradicionais não têm resposta.

Em vez disso, contas bancárias fechadas, transações rejeitadas, atrasos incapacitantes para os clientes que recebem seus fundos (se é que existem) são a norma nos bancos tradicionais. Para adicionar a esse dilema, a disponibilidade de soluções confiáveis, onde os clientes têm tranquilidade para ativos criptográficos e moedas tradicionais, não existia... até agora. Uma alternativa melhor ao sistema bancário está disponível agora globalmente - é testada, comprovada e criada para aqueles que exigem soluções bancárias alternativas avançadas, intuitivas e inovadoras para moedas globais tradicionais e ativos criptográficos.

ClubSwan.com é a solução bancária alternativa inovadora disponível globalmente, fazendo a ponte entre os mundos da moeda tradicional e da criptografia. Com quase US$ 1 bilhão (US$ 1.000.000.000,00) em liquidações de criptomoedas para moeda fiduciária, o ClubSwan forneceu as rampas de entrada e saída para servir tanto a moeda fiduciária, quanto a criptografia. Essa associação global permite que os usuários efetuem transações sem a necessidade de comprar qualquer tipo de token para facilitar os gastos e o uso. ClubSwan une naturalmente a liquidez da moeda fiduciária ao mundo das moedas criptográficas - anteriormente, esse era um problema antigo para os usuários de criptografia. Com serviços de estilo de vida exclusivos, incluindo viagens por atacado, serviços bancários alternativos robustos, a capacidade de converter perfeitamente da moeda criptográfica para a moeda fiduciária e uma vasta gama de benefícios trazidos em uma única plataforma, a associação ao ClubSwan está perturbando o setor bancário e de fintech em escala global.

-- Os membros recebem um cartão de débito aceito globalmente... caixas eletrônicos, lojas e on-line. Entregue via DHL dentro de alguns dias após a inscrição na associação

-- Carregue, gerencie ou transfira facilmente várias moedas instantaneamente ou quase instantaneamente

-- Aproveite as viagens com desconto por meio da equipe de concierge 24 horas por dia, 7 dias por semana, com descontos substanciais nos preços dos principais sites de viagens.

-- Comece a realizar transações quase imediatamente após a conclusão da ativação da associação.

ClubSwan.com também revolucionou a experiência de integração digitalizando o processo KYC. Com conformidade e uma experiência robusta do usuário no centro deste programa de associação, em apenas 5 minutos um novo cliente pode se inscrever e receber instantaneamente três contas de carteira em várias moedas (GBP, EUR, USD) e a capacidade de ter até 7 criptomoedas carteiras (BTCH, BCH, ETH, LTC e muito mais). Os clientes podem enviar fundos globalmente por transferência eletrônica ou das carteiras criptográficas.

O programa de associação ao ClubSwan agora oferece uma comissão de 40% para todas as referências. Agora é a hora de experimentar uma alternativa verdadeiramente melhor aos serviços bancários e elevar a vida.

Para consultar ou se inscrever: https://clubswan.com/?rc=JVGOEJ23

Sobre o ClubSwan:

O ClubSwan é uma organização tecnológica que associa seu estilo de vida com uma plataforma de serviços financeiros regulamentada no Reino Unido. O ClubSwan firmou parceria com a Nvayo Limited, uma instituição de serviços financeiros regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority, FCA) sediada no Reino Unido, autorizada a manter saldos em várias moedas, efetuar pagamentos e emitir cartões de pagamento. A Nvayo não fornece nenhum serviço de criptografia. Atualmente, os serviços de criptomoeda não são regulamentados pela FCA ou por qualquer outro órgão regulador no Reino Unido. Você entende que o preço ou valor dos ativos de criptografia pode aumentar ou diminuir rapidamente a qualquer momento. O risco de perda na compra, venda, manutenção ou investimento em ativos de criptografia pode ser substancial e você pode perder seu dinheiro. Os ativos de criptografia recebidos em relação às transações de criptomoeda não serão salvaguardados (sob os Regulamentos de Dinheiro Eletrônico do Reino Unido de 2011) ou cobertos pelo Esquema de Compensação de Serviços Financeiros. Não fazemos nenhuma representação sobre a conveniência de realizar transações em criptomoedas. Não podemos garantir a pontualidade, a precisão ou a integridade de quaisquer dados ou informações usadas em conexão com a sua posse de qualquer exposição a ativos criptográficos. O ClubSwan oferece serviços e suporte adicionais por meio de sua plataforma de suporte e tecnologia ao cliente, incorporando transações e liquidações de ativos/moedas digitais.

