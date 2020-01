Momentos cruciais da carreira de Kobe Bryant

Esses são os momentos mais importantes da carreira da lenda Kobe Bryant, morto neste domingo (26), aos 41 anos, em um acidente de helicóptero perto de Los Angeles:

- 2000-2002: Bryant e Shaquille O'Neal se unem para levar os Los Angeles Lakers a três títulos consecutivos da NBA. Os Lakers ganharam em 2000 seu primeiro título desde 1988 ao derrotar o Indiana Pacers na final do campeonato. No ano seguinte, venceram o Filadelfia 76ers e em 2002 barraram o então New Jersey Nets. Bryant se tornou, aos 23 anos, o jogador mais jovem da história a ganhar três vezes a NBA.

- 2003-2004: Bryant foi preso após ser acusado de estupro por uma jovem de 19 anos de idade, funcionária do hotel no Colorado onde o jogador se recuperava de uma operação no joelho. Bryant admitiu ter tido uma relação extraconjugal, mas negou ter forçado a mulher a transar com ele. Apesar disso, sua reputação ficou manchada. Em 2004, o caso foi abandonado após a acusadora se recusar a depor. Bryant pediu desculpas, dizendo que tudo podia ter sido uma falha de comunicação. Um processo civil concluiu o caso, mas nenhuma das partes deu detalhes.

- 22 de janeiro de 2006: Bryant anotou o recorde pessoal de 81 pontos em uma vitória contra os Toronto Raptors, feito inédito dos Lakers e o segundo total mais alto na história da NBA, atrás apenas dos 100 pontos marcados por Wilt Chamberlain em 1962.

- Agosto de 2008 e 2012: Bryant ajudou na conquista do ouro pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e Londres-2012, depois que os americanos levaram o bronze em Atenas-2004. A convocação de Bryant foi uma das principais atrações na China e, ao lado de LeBron James, ajudou o Dream Team a restaurar o orgulho dos Estados Unidos e a defender o ouro em Londres.

- 2009-2010: Ao lado do pivô espanhol Pau Gasol, Kobe Bryant ganhou o quarto e o quinto títulos da NBA, em ambos nomeado MVP (Jogador Mais Valioso). A primeira delas foi conquistada quando os Lakers varreram por 4-1 o Orlando Magic em uma série na qual marcou em média 32,4 pontos; 5,6 rebotes e 7,4 assistências. Phil Jackson se tornou o treinador mais premiado da liga, com 10 vitórias, superando Red Auerbach. Na segunda, os Lakers derrotaram por 4-3 seus eternos rivais, os Boston Celtics, novamente levados por Kobe Bryant.

- 13 de março de 2016: Kobe Bryant joga sua última partida na NBA, e, diante de 18.000 espectadores, apresenta seu melhor desempenho na temporada ao marcar 60 pontos na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz (101-96). Pela 25ª vez em sua carreira, Kobe superou a marca de 50 pontos em um jogo, o que confirma seu status como quarto maior cestinha da NBA, com 33.630 pontos na carreira.