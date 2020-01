Fatos e dados sobre Kobe Bryant

A história do atleta com 18 presenças no Jogo das Estrelas da NBA, Kobe Bryant, que morreu em um acidente de helicóptero neste domingo (26) aos 41 anos, após jogar toda a sua carreira de 20 temporadas pelo Los Angeles Lakers:

Nome: Kobe

Sobrenome: Bryant

Data de nascimento: 23 de agosto de 1978

Local: Filadélfia

Altura: 1,98 cm

Esporte/posição: basquete/ala-armador

Time: Los Angeles Lakers (desde 1996)

- Bryant era filho de Joe "Jelly Bean" Bryant, que jogou oito temporadas na NBA

- Bryant passou oito anos de sua infância com a família na Itália.

- Bryant se casou com Vanessa Laine em 18 de abril de 2001. Sua filha Natalia nasceu em janeiro de 2003; em seguida, Gianna nasceu em maio de 2006; Bianka nasceu em dezembro de 2016 e Capri nasceu em junho de 2019.

Prêmios/destaques da carreira:

- Bryant ganhou cinco campeonatos da NBA - 2000, 2001, 2002, 2009, 2010

- Foi nomeado Jogador Mais Valioso das finais da NBA ao levar os Lakers a títulos em 2009 e 2010

- Recebeu medalhas de ouro olímpicas pelos EUA nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e Londres-2012

- Foi nomeado Jogador Mais Valioso da temporada regular da NBA na temporada 2007-08 e Jogador Mais Valioso - quatro vezes, um recorde - do All-Star Game da NBA (Jogo das Estrelas), em 2002, 2007, 2009 y 2011

- Em 22 de janeiro de 2006 marcou 81 pontos na vitória dos Lakers por 122-104 sobre o Toronto, a segunda maior quantidade em uma partida na história da NBA.

- Em 2018, seu filme "Caro Basquete" ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação.

- Foi selecionado como a 13ª opção geral pelos Charlotte Hornets no draft da NBA de 1996, tornando-se o jogador número 27 a entrar na NBA diretamente do ensino médio

- Foi adquirido pelos Lakers pouco depois do draft

- Nomeado All-Star da NBA 18 vezes (em 1998 e entre 2000 e 2016)

- Duas vezes foi campeão de pontuação da NBA, em 2006 e 2007

- Vencedor do concurso NBA Slam Dunk em 1997

- Teve os dois números de sua camiseta, 8 e 24, aposentados pelos Lakers, um movimento sem precedentes

- Marcou 33.643 pontos, pegou 7.047 rebotes e deu 6.306 assistências em 1.346 jogos da NBA em sua carreira

- Anotou 60 pontos em sua última partida da NBA em 13 de abril de 2016, uma vitória de 101-96 dos Lakers sobre o Utah, tornando-se o jogador mais velho da história da NBA a marcar 60 pontos, com 37 anos e 234 dias.

Algumas lesões significativas de sua carreira:

- Fratura do osso metacarpo na mão direita, temporada 1999-00

- Laceração do dedo indicador direito, torção do ombro direito, 2003-04

- Torção grave no tornozelo direito, 2004-05

- Fratura por avulsão do dedo indicador, inchaço do joelho direito, torção no tornozelo esquerdo, 2009-10

- Ruptura do tendão de Aquiles esquerdo que requer cirurgia, 2012-13

- Fratura óssea no joelho esquerdo, 2013-14

- Manguito rotador do ombro direito quebrado, 2015