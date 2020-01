Ataque no Mali mata 20 militares

PVinte militares malinenses foram mortos e cinco ficaram feridos neste domingo, em um ataque atribuído a jihadistas contra um acampamento na região de Ségou, no centro do país, segundo um balanço provisório divulgado pelo Exército.

"O balanço é de 20 mortos e 5 feridos", informaram no Twitter as Forças Armadas do Mali. Elas também informaram que "quatro inimidos foram abatidos".

"Os terroristas chegaram em motos. Estavam fortemente armados. Entraram no acampamento e levaram muito material", tinha informado uma autoridade local, que pediu anonimato e que confirmou que todos os militares eram gendarmes.

Sokolo está localizado no círculo de Niono, na região de Ségou (centro), onde operam grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda.

Apesar da presença francesa e de uma força de manutenção da paz da ONU de 13.000 soldados chamada MINUSMA, o conflito que começou no norte do Mali em 2012 se estendeu desde então a seus vizinhos, especialmente Burkina Faso e Níger.

Em 13 de janeiro, a França e os países do G5 Sahel (Níger, Chade, Mauritânia, Burkina Faso, Mali) concordaram em uma cúpula em Paris em fortalecer sua cooperação militar contra ataques jihadistas no Sahel.