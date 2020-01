Carro-bomba deixa sete mortos no norte da Síria

Pelo menos sete pessoas morreram neste domingo e cerca de 20 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba em Azaz, uma cidade no noroeste da Síria nas mãos dos rebeldes, informou uma ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a organização, o carro-bomba explodiu em um bairro movimentado desta cidade, na província de Aleppo, perto de vários restaurantes, causando também danos materiais significativos.

A cidade de Azaz fica em um setor do noroeste da Síria controlado por rebeldes apoiados pela Turquia desde a ofensiva militar realizada em 2016.

A operação do Escudo do Eufrates foi dirigida contra os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) e as milícias das Unidades de Proteção Popular (YPG), aliados de Washington na luta anti-jihadista, mas que Ancara considera ser a extensão síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que luta em solo turco pela independência do Curdistão.