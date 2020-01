EUA e Colômbia exibem aliança com exercícios militares de paraquedismo

Forças especiais do Estados Unidos e da Colômbia, aliados na ofensiva diplomática contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, realizaram neste domingo (26) exercícios conjuntos de paraquedismo em aliança frente a "ameaças transnacionais". Militares brasileiros participaram do exercício como observadores.

Os militares de ambos países praticaram operações de salto em Tolemaida, a maior base do exército colombiano, situada no município de Melgar, a 123 km de Bogotá, onde eram treinadas unidades colombianas antiterroristas em colaboração com os EUA.

O ministro de Defesa, Carlos Holmes Trujillo, e o embaixador de Washington em Bogotá, Philip Goldberg, viajaram até essa unidade militar para obeservar as manobras aéreas.

"O objetivo desse exercício é de continuar fortalecendo a interoperabilidade de nossas forças", disse à imprensa Holmes Trujillo, que ressaltou a importância do governo em contar com "aliados firmes como o Estados Unidos e o Brasil para enfrentar as ameaças transnacionais".

Para os exercícios, participaram 75 paraquedistas da 82ª Divisão Fort Bragg, da Carolina do Norte, e 40 membros do Exército Sul do Estados Unidos, além de soldados do Comando de Operações Especiais da Colômbia.

O poder militar da Colômbia e o comandante do exército sul do Estados Unidos, Daniel Walrath, supervisionaram os exercícios.