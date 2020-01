Ex-astro do basquete Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

A lenda do basquete Kobe Bryant faleceu neste domingo vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles, informou o site de notícias sobre celebridades TMZ, afirmando também que cinco pessoas no total perderam a vida no acidente.

O jornal Los Angeles Times confirmou que houve um acidente de helicóptero nas colinas próximas a Calabasas, no sul da Califórnia.

O acidente aconteceu poucas horas depois da ex-estrela do Los Angeles Lakers, de 41 anos, felicitar nas redes sociais o atual astro da equipe californiana LeBron James por tê-lo ultrapassado e assumido o terceiro lugar na lista de maiores pontuadores da história da NBA, no sábado durante uma partida contra o Philadelphia 76ers.