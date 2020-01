Promotor-chefe na acusação contra Trump se diz ameaçado pelo presidente americano

O deputado democrata Adam Schiff, titular da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes e encarregado da acusação contra Trump, diz ter sido ameaçado pelo presidente republicano. Neste domingo (26), Trump escreveu no Twitter que Schiff "ainda não pagou o preço" pelo que causou aos Estados Unidos.

Na íntegra, o presidente americano escreveu em sua rede social: "Schiff é um POLÍTICO CORRUPTO, e provavelmente é um homem muito desonesto. Ele ainda não pagou o preço pelo que fez ao nosso país!".

Após essa declaração, a emissora americana NBC perguntou ao democrata se teria interpretado essas palavras como uma ameaça. Schiff respondeu: "Acredito que essa é a intenção".

Promotor-chefe democrata da Câmara e formado pela Universidade de Harvard, Schiff se tornou uma pedra no sapato para o presidente republicano após dar prosseguimento ao processo de Impeachment. acusadora no processo de Impeachment contra o atual presidente americano no Senado.

A parte acusadora afirma que o presidente abusou de seu poder quando tentou pressionar a Ucrânia para interferir nas eleições de 2020 a ser favor, sugerindo que seu homólogo Volodimir Zelenski investigasse os negócios do filho de Joe Biden, que poderia ser seu rival democrata nas presidenciais de novembro.

Em seu discurso final de alegações durante o julgamento político de Donald Trump no Senado, em sessão realizada na última quarta-feira (22), Schiff argumentou que o presidente deveria ser afastado do cargo devido às acusações de abuso de poder e de obstrução do Congresso.

"O presidente Trump solicitou interferência estrangeira em nossas eleições, abusando do poder de seu mandato para buscar ajuda no exterior e melhorar suas chances de reeleição", disse o deputado e acrescentou que, quando o presidente americano foi flagrado, "utilizou os poderes a seu alcance para obstruir a investigação".