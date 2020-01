Treze pessoas morreram devido ao coronavírus da China na província de Hubei, elevando o balanço a 54 mortos e 323 novos casos de infecções confirmados, anunciaram as autoridades neste domingo (horário local).

Os dados mais recentes de Hubei, epicentro do contágio, elevam a 1.610 o número total de casos de infecção confirmados no país, segundo informações do governo.