Autoproclamada presidente da Bolívia diz que disputará recondução em 2020

A autoproclamada presidente da Bolívia, Jeanine Añez Chavez, disse neste sábado que será candidata à Presidência do país nas eleições gerais de 2020, marcadas para maio. No Twitter, ela confirmou que pretende disputar o cargo.



"Querida família boliviana, tomei a decisão de me apresentar como candidata para as eleições nacionais. Conseguimos construir uma grande aliança porque queremos continuar com o trabalho que temos realizado. Muito obrigado por todo o apoio, podemos fazer isso juntos!", escreveu.



A ex-senadora recuou de sua posição anterior, de que não disputaria as eleições no país. Ainda em janeiro, o ministro da Presidência da Bolívia, Yerko Nuñez, havia dito ao jornal La Razón que Jeanine não seria candidata.