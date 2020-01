Chega a 22 o número de mortos em terremoto que atingiu a Turquia

Chega a 22 o número de mortos em um terremoto que atingiu a região leste da Turquia na sexta-feira, 24, segundo informações das autoridades do país. Mais de mil pessoas ficaram feridas.



O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, disse em uma coletiva de imprensa que 39 pessoas foram resgatadas dos destroços de prédios que desabaram. O governo continua os trabalhos de resgate nas províncias de Elazig e Malatya, que foram mais afetadas.



O terremoto atingiu o país na sexta-feira, às 14h55, no horário de Brasília. A contagem de mortos chega a 18 em Elazig e quatro em Malatya. Ao menos 30 prédios foram destruídos.