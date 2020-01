Tempestade causa um prejuízo de € 75 milhões na Espanha

Doze pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após a passagem da tempestade Gloria pelo leste da Espanha, entre domingo e quinta-feira, disse o chefe de governo Pedro Sánchez. Os prejuízos devem ultrapassar os ¤ 75 milhões somente nas cidades de Barcelona e Valência.



Segundo Sánchez, todos os recursos humanos estão sendo usados para localizar as pessoas desaparecidas. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.