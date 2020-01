Austrália confirma primeiro caso de coronavírus

A Austrália confirmou neste sábado seu primeiro caso do coronavírus que surgiu em dezembro na China, onde já causou a morte de 41 pessoas.

O paciente, um homem, chegou a Melbourne há uma semana procedente da cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, anunciaram as autoridades australianas.

Segundo Brendan Murphy, responsável de saúde pública do governo australiano, as autoridades do estado de Victoria seguiram "estritamente os protocolos, incluindo o isolamento do infectado". "O paciente está com pneumonia e seu quadro é estável".

O ministro australiano da Saúde, Greg Hunt, informou que os passageiros do voo no qual o homem estava foram contatados "para informação e conselhos".