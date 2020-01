Petróleo fecha em baixa, afetado por vírus na China

O petróleo fechou nesta sexta-feira em seu menor valor desde outubro com o mercado perturbado sobre o efeito na demanda do mortal coronavírus que se dissemina na China.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 2,2%, a 60,69 dólares, enquanto em Nova York o barril de WTI, também para março, caiu 2,5% e fechou a 54,19 dólares.

Na semana, ambos tipos de petróleo recuaram: o Brent cedeu 6,4%, e o WTI, 7,4%.

"A China continua dominando os intercâmbios de curto prazo", disse Robbie Fraser da Schneider Electric após destacar que esse país é o maior importador mundial de petróleo.

O mercado está preocupado com as restrições aos deslocamentos impostas na China, que vão frear o consumo do combustível e desacelerar toda a atividade econômica.