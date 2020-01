Bolsonaro chega à Índia para visita oficial

O presidente Jair Bolsonaro chegou nesta sexta-feira à Índia em visita oficial de quatro dias para promover os laços econômicos entre as duas economias do grupo BRICS e se reunir com seu colega conservador Narendra Modi.

Os críticos consideram os dois líderes como autoritários e populistas, como os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan e o húngaro Viktor Orban.

Modi, que teve que enfrentar mais de um mês de protestos em razão da promulgação de uma lei controversa sobre cidadania, nunca participou de uma verdadeira coletiva de imprensa, enquanto Bolsonaro disse esta semana que deixará de dar entrevistas.

O presidente brasileiro, acompanhado de ministros e empresários, é este ano o convidado de honra nas comemorações do Dia da República, celebrado neste domingo, com desfiles militares e eventos culturais.

"Será uma oportunidade de revitalizar nossa parceria estratégica e melhorar alguns pontos", disse uma autoridade do ministério das Relações Exteriores da Índia.

O comércio entre a Índia e o Brasil - que junto com a Rússia, China e África do Sul compõem os BRICS - aumentou nos últimos anos, atingindo 8,2 bilhões de dólares em 2018-19.

Nenhuma das duas economias atravessa seu melhor momento. O Brasil evitou a recessão no ano passado e a Índia registrou o menor crescimento em seis anos e a maior taxa de desemprego em quatro décadas.

As duas partes planejam assinar cerca de duas dúzias de acordos em áreas como agricultura, defesa e cooperação energética, além de investimentos no setor de hidrocarbonetos no contexto da crise política vivida por produtores de petróleo como a Venezuela e Irã.

As diferenças sobre o açúcar podem amargar o ambiente, uma vez que o Brasil critica os subsídios que a Índia concede ao setor. Pequenos protestos são esperados dos produtores de açúcar indianos durante a visita.