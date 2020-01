China isola cidades inteiras em combate a novo vírus

A China confinou na quinta-feira cerca de 20 milhões de pessoas na região de Wuhan, onde surgiu um novo vírus que já deixou 25 mortos e que começou a se espalhar pelo mundo, gerando mobilização das autoridades sanitárias internacionais.

Desde as 10h (horário local) de quinta, nenhum trem ou avião deixou Wuhan, metrópole de 11 milhões de habitantes situada no centro da China. Os pedágios nas saídas da cidade estão fechados.

O último boletim das autoridades, divulgado na manhã desta sexta-feira, informa 25 mortos, 830 casos confirmados e 1.072 suspeitos de contaminação pelo vírus.

O boletim precedente informava 18 mortos e mais de 600 casos, principalmente na província de Hubei, cuja capital é Wuhan.

Sinal da preocupação, a Cidade Proibida de Pequim, o antigo palácio dos imperadores, anunciou seu fechamento até nova ordem, para evitar qualquer risco de contaminação entre os visitantes.

Wuhan, às margens do rio Yangtzé, é o epicentro da epidemia surgida em dezembro.

"Os moradores não devem deixar a cidade sem uma razão específica", anunciou o organismo responsável pelo combate à epidemia no nível municipal.

Essa decisão foi tomada para "impedir efetivamente a propagação do vírus", disse.

A cidade vizinha de Huanggang, de 7,5 milhões de habitantes, também foi colocada em quarentena. O tráfego ferroviário foi interrompido até novo aviso.

Com 1,1 milhão de habitantes, a vizinha Ezhou já fechou sua estação.

A oeste, uma outra localidade, Xiantao, fechou os acessos a uma auto-estrada, e ao sul, Chibi, suspendeu o transporte público. Essas duas cidades somam 2 milhões de habitantes.

Em meio às medidas de quarentena, a China confirmou nesta sexta-feira uma segunda morte pelo novo coronavírus fora da zona considerada o epicentro da epidemia.

O óbito ocorreu em Heilongjiang (nordeste), uma província na fronteira com a Rússia, a mais de 1.800 km de Wuhan (centro), onde surgiu a nova epidemia de pneumonia viral.

O outro caso fora de Wuhan foi registrado em Hebei, província em torno de Pequim.

- Táxis triplicam preços -

Ainda era possível chegar a Wuhan de trem, ou de avião, mesmo que muitos voos tenham sido cancelados.

Mas os trens e aviões com destino à cidade estão quase vazios, um cenário estranho na véspera do feriado de Ano Novo.

No centro de Wuhan, o transporte público foi interrompido, e as festividades do Ano Novo, canceladas.

Os táxis triplicaram seus preços. "É muito perigoso sair no momento, mas precisamos de dinheiro", disse um motorista à AFP.

A prefeitura também impôs o uso de máscara respiratória, que a maioria dos habitantes começou a usar desde o início da semana.

O combate efetivo começou quando um cientista chinês admitiu que o vírus poderia ser transmitido de humano para humano, e não apenas de animal para humano.

Na segunda-feira, o presidente Xi Jinping pediu um combate "resoluto" da epidemia, que até então não havia chegado às manchetes dos jornais.

- Medidas fortes -

Em Genebra, o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou na quarta-feira as medidas "muito, muito fortes" tomadas pela China, considerando que elas "reduziriam" os riscos de propagação.

A OMS anunciou nesta quinta-feira que ainda é "muito cedo" para declarar uma "emergência internacional" pelo vírus.

Até o momento, a OMS usou o termo "emergência internacional" apenas para casos raros de epidemias que exigem uma resposta global vigorosa, incluindo a gripe suína H1N1, em 2009; o vírus zika, em 2016; e a febre ebola, que devastou parte da África Ocidental de 2014 a 2016, assim como a República Democrática do Congo, desde 2018.

Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado observou "sinais encorajadores de que o governo chinês entendeu a gravidade do problema".

Da mesma família da SARS (Síndrome Respiratória Aguda Severa), o vírus se espalhou para vários países da Ásia e até para os Estados Unidos, onde alguns casos foram registrados. Singapura e Vietnã também anunciaram casos de contaminação.

Os controles de temperatura corporal se espalharam por vários aeroportos da Ásia, do Pacífico e também no Reino Unido, Nigéria e Itália.

Em Dubai, todos os viajantes procedentes da China serão submetidos a análise por câmeras térmicas.

O vírus foi detectado em dezembro em um mercado de frutos do mar em Wuhan. Sua origem exata ainda não é conhecida, mas seu período de incubação é em torno de 14 dias.

Vendas ilegais de animais silvestres estavam ocorrendo no mercado, reconheceu o Centro Nacional de Controle e Prevenção de Doenças, sem poder dizer com certeza se esta é a origem da epidemia.

A cepa é um novo tipo de coronavírus, uma família com um grande número de vírus. Eles podem causar doenças leves nos seres humanos (como um resfriado), mas também outras mais graves, como a SRAS.

Na época da SARS, em 2002-2003, a OMS criticou fortemente Pequim por ter demorado a avisar sobre a doença, tentado ocultar a extensão da epidemia. A SARS matou 774 pessoas em todo mundo, sendo 648 na China, incluindo Hong Kong.

A crise derrubou os mercados financeiros na Ásia e na Europa, por medo de uma desaceleração na China, a segunda maior economia do mundo. A Bolsa de Xangai perdeu quase 3% e o petróleo também caiu.