EUA rejeita pedido de extradição britânico envolvendo mulher de diplomata

Os Estados Unidos rejeitaram um pedido da Grã-Bretanha para a extradição da mulher de um diplomata americano acusada de bater em uma moto e matar um jovem na Inglaterra, anunciou nesta sexta-feira o ministério britânico do Interior.

"Estamos decepcionados com esta decisão, que parece uma denegação da justiça", reagiu uma porta-voz do ministério. "Estamos examinando urgentemente nossas opções".

Harry Dunn, um britânico de 19 anos, morreu no dia 27 de agosto de 2019, no centro da Inglaterra, na colisão de sua moto com o carro dirigido por Anna Sacoolas, que não estava acostumada com a mão inglesa (pela esquerda).

Sacoolas, 42 anos, invocou imunidade diplomática e viajou para os Estados Unidos.

No final de dezembro, a mulher foi denunciada por direção perigosa que provocou óbito, e as autoridades britânicas iniciaram um processo de extradição junto ao departamento de Estado.