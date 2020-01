Número de infectados por coronavírus na China sobe para 830; são 25 mortes

Wuhan é a capital de Hubei e foi o epicentro do surto de coronavírus detectado pela primeira vez no mês passado

A atualização do órgão chinês também confirmou a primeira morte fora da província de Hubei. A comissão de saúde de Hebei, uma província no norte da fronteira com Pequim, disse que um, após mostrar sintomas, ao retornar de uma estadia de dois meses em Wuhan.