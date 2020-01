Comunicado do Business Wire :Amazentis

Amazentis anuncia o lançamento do Timeline, um produto nutricional de última geração, que foi idealizado para promover um envelhecimento saudável, como parte do Vale Suíço de Alimentação e Nutrição na House of Switzerland no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Considerando-se o aumento da população em envelhecimento - de acordo com o estudo do Deutsche Bank de 2019, pela primeira vez, há mais pessoas em nosso planeta com mais de sessenta cinco anos do que pessoas menores que cinco anos - por isso, é imperativo que os consumidores tomem medidas proativas para manter uma alta qualidade de vida enquanto viverem.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005896/pt/

(Photo: Business Wire)

O Timeline contém o nutriente proprietário Mitopure?, uma forma altamente pura de urolitina A. Após uma década de pesquisa rigorosa liderada pelos principais cientistas do mundo inteiro, o Mitopure demonstrou ajudar a combater o declínio celular e muscular associado à idade, revitalizando as mitocôndrias, as centrais elétricas de nossas células.

O Timeline será o primeiro produto de consumo no mundo a conter doses precisamente calibradas de Mitopure, que demonstraram clinicamente aprimorar a saúde mitocondrial e celular do músculo esquelético. O Timeline estará disponível para compra on-line para consumidores nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2020 em www.timelinenutrition.com.

"Após uma década de pesquisas e testes para aperfeiçoar o Mitopure, vamos proporcionar aos consumidores acesso a um produto que aprimora a saúde muscular e que tem como foco as mitocôndrias envelhecidas", disse o CEO e cofundador da Amazentis, Chris Rinsch.

"Durante anos, os consumidores têm procurado uma solução para manter a saúde muscular à medida que envelhecem; o Timeline proporciona uma nova maneira de assumir o controle pró-ativo da saúde celular desde o início, o que afeta diretamente o processo de envelhecimento", acrescentou o cofundador e presidente do conselho da Amazentis, Patrick Aebischer.

O Fórum Econômico Mundial reúne líderes da sociedade para moldar agendas globais, regionais e da indústria. Como parte do Fórum, haverá um painel de discussão em 23 de janeiro, às 15 horas CET na House of Switzerland, com foco nas inovações na indústria de alimentos e nutrição. Durante a conversa, Rinsch compartilhará os benefícios do Timeline e do Mitopure para a saúde com o público. O painel será moderado pela âncora da CNN Money Switzerland, Anna Maria Montero, e incluirá:

-- Presidente do Conselho Global da Nestlé, Paul Bulcke

-- Presidente da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Martin Vetterli

-- Chef de 3 estrelas Michelin do Hôtel de Ville de Crissier, Franck Giovannini

-- CEO e cofundador da Amazentis, Chris Rinsch

A Amazentis é uma empresa inovadora de ciências da vida, pioneira em avanços científicos em nutrição para gerenciar as condições de saúde relacionadas ao envelhecimento. O principal ingrediente da empresa, o Mitopure?, foi avaliado favoravelmente pelo Food and Drug Administration (FDA) dos EUA após um registro GRAS (geralmente reconhecido como seguro). O Mitopure foi extensivamente avaliado pré-clinicamente e clinicamente para apoiar o seu uso em seres humanos para suplementação nutricional.

Sobre a TimelineTimeline é uma nova marca de nutrição desenvolvida pela Amazentis, com a crença de que pesquisas rigorosas podem desbloquear uma nova classe de nutrição com o apoio da ciência avançada. Como cientistas, sabemos que o declínio físico do envelhecimento não pode ser interrompido. No entanto, através de sua ciência inovadora, a Timeline tem um compromisso com o desenvolvimento de produtos idealizados para ajudar a reduzir o impacto do tempo na saúde. Para mais informações, visite timelinenutrition.com.

Sobre o MitopureO Mitopure é uma forma altamente pura de urolitina A, um metabólito bioativo de dietas, que é produzido naturalmente durante a ingestão de certos alimentos, como a romã, embora seja difícil para a maioria das pessoas obter o suficiente desse nutriente especializado apenas com os alimentos. O Mitopure demonstrou melhorar a função mitocondrial ao estimular a mitofagia, um processo pelo qual o envelhecimento e as mitocôndrias danificadas são eliminadas da célula, o que leva ao crescimento de mitocôndrias saudáveis. Para mais informações, visite https://www.mitopure.com/.

Sobre a AmazentisA Amazentis é uma empresa inovadora de ciências da vida, que emprega as principais pesquisas e ciências clínicas da atualidade para desenvolver a próxima geração de produtos direcionados à saúde mitocondrial para nutrição avançada. Para mais informações sobre a Amazentis, visite www.amazentis.com.

Links relacionadoshttps://www.timelinenutrition.com https://www.mitopure.com https://www.amazentis.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005896/pt/

Federico Luna Diretor Marketing, Amazentis press@amazentis.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.