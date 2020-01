Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

O presidente Bill Clinton, 42º presidente dos Estados Unidos, será o palestrante de encerramento na Cúpula Global Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia de 2020. A 8ª Cúpula Anual acontecerá em Huntington Beach, Califórnia, começando com o Simpósio pré-Cúpula na quinta-feira 5 de março.

Na Cúpula de 2020, os administradores de hospitais, inovadores na área de tecnologia médica e da informação, defensores dos pacientes, legisladores e representantes do governo colaborarão e discutirão as melhores soluções para eliminar mortes de pacientes evitáveis nos hospitais ao redor do mundo. O evento é realizado em conjunto com a International Society for Quality in Health Care (ISQua), a Sociedade Americana de Anestesiologistas e a Sociedade Europeia de Anestesiologia.

A Cúpula 2020 está programada para ocorrer de 5 a 7 de março de 2020 no Waterfront Beach Resort em Huntington Beach, Califórnia. Para mais informações sobre a Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente 2020, visite http://patientsafetymovement.org/summit. Para se inscrever para participar, vá para a página inscrição.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Acesse patientsafetymovement.org.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005877/pt/

David Kodama Cook + Schmid dkodama@cookandschmid.com 619-814-2370 x17

