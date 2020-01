Suíça cria menor moeda do mundo; peça homenageia Albert Einstein

A Swissmint, casa da moeda da Suíça, anunciou o lançamento da menor moeda do mundo. O produto irá homenagear o físico Albert Einstein.



A empresa estatal fez o anúncio nesta quinta-feira, 23, e deu detalhes sobre a moeda. Ela tem 2,96 milímetros de diâmetro e pesa 0,063 grama. Para ver o rosto de Einstein é necessário usar uma lente de aumento.



Ela possui o valor nominal de um quarto do franco suíço, ou 0,26 dólar. Foram produzidas 999 moedas, que serão vendidas por 199 francos suíços, o equivalente a R$ 854,75 na cotação atual. Elas também serão acompanhadas por com uma lente de aumento.



A casa da moeda publicou um vídeo em seu Facebook em que mostra o processo de criação da moeda. Na publicação, a Swissmint também anunciou que irá produzir outras moedas especiais. Desta vez, a ideia é que sejam moedas de 20 francos suíços com o rosto do tenista Roger Federer. (Com informações da agência AP)