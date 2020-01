Petróleo fecha em baixa por ameaça de vírus que atinge a China

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira, afetado pela ameaça de disseminação do novo coronavírus que pode afetar a demanda chinesa da commodity.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para março recuou 1,9%, a 62,04 dólares; seu menor preço desde dezembro.

Em Nova York, o WTI para mesma data cedeu 2%, a 55,59 dólares; o preço mais baixo desde o fim de novembro.

A epidemia começou na China, que é o segundo maior consumidor de petróleo mundo, disse Christin Redmond, da Schneider Electric.

Analistas do banco JPMorgan disseram que os prejuízos dessa epidemia poderia reduzir em até cinco dólares o preço do barril, se chegar a uma situação complexa como a de epidemia do Sars, que deixou 774 mortos no mundo em 2002-03.