Propagação do coronavírus fora da China

Essa é a lista dos países que anunciaram casos de contágio de um novo coronavírus, da mesma família que o Sars, desde sua irrupção em dezembro em Wuhan, no centro da China.

No total, quase 600 pessoas estão contaminadas, principalmente em território chinês, segundo o último balanço. O vírus causou 18 mortes, todas na China, a imensa maioria delas em Wuhan ou em sua província, Hubei.

- ARÁBIA SAUDITA/ÍNDIA -

Uma enfermeira indiana que trabalha na Arábia Saudita deu positivo em um teste do coronavírus chinês, e foi hospitalizada no país, anunciaram em 23 de janeiro as autoridades de Nova Délhi.

- COREIA DO SUL -

O primeiro caso na Coreia do Sul é o de uma mulher chinesa de 35 anos que em 19 de janeiro chegou a Seul de avião procedente de Wuhan.

- ESTADOS UNIDOS -

Um homem que estava na região de Wuhan foi hospitalizado em Everett, perto de Seattle (costa oeste), onde chegou em 15 de janeiro, anunciaram as autoridades em 21 de janeiro. Ele entrou em contato com os serviços médicos em 19 de janeiro, após sentir os primeiros sintomas.

- JAPÃO -

O primeiro caso no Japão é o de um homem que teve que ser hospitalizado em 10 de janeiro devido a febre alta e outros sintomas. Ele tinha acabado de passar alguns dias em Wuhan.

- SINGAPURA -

Singapura anunciou em 23 de janeiro o primeiro caso de coronavírus. Um homem de 66 anos residente de Wuhan, que chegou três dias antes com febre e tosse.

- TAIWAN -

O primeiro caso registrado em Taiwan é o de uma mulher que chegou em 20 de janeiro de Wuhan, onde mora, com febre, tosse e dor de garganta, no aeroporto de Taoyuan, em Taipei.

- TAILÂNDIA -

O primeiro caso de contaminação por coronavírus fora da China foi identificado na Tailândia em 8 de janeiro. Trata-se de uma mulher que estava voltando de uma viagem a Wuhan.

Uma chinesa de 74 anos de idade que sofria de pneumonia relacionada ao coronavírus foi hospitalizada após sua chegada em 13 de janeiro em Wuhan, em Bangcoc.

- VIETNÃ -

Dois chineses, um homem que chegou em 13 de janeiro de Wuhan e seu filho, morador da cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã, foram hospitalizados, em 17 e 18 de janeiro, respectivamente, em território vietnamita depois de seus testes de coronavírus darem positivo, anunciaram as autoridades em 23 de janeiro.

- REGIÕES SEMIAUTÔNOMAS CHINESAS -

- HONG KONG

Duas pessoas que estiveram recentemente em Wuhan tiveram resultado positivo nos testes em Hong Kong, onde foram hospitalizadas.

- MACAU

As autoridades de Macau anunciaram em 22 de janeiro um primeiro caso confirmado nesta região semiautônoma chinesa. É uma empresária de 52 anos que chegou três dias antes de trem da cidade vizinha de Zhuhai.