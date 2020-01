Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union, líder global em movimentação de fundos e pagamentos internacionais em múltiplas moedas, e a Bharti Airtel Limited, uma empresa líder global de telecomunicações com operações em 18 países da Ásia e África, anunciaram hoje um marco sem precedentes na movimentação de fundos globais em mercados emergentes significativos do mundo. Os dois líderes de setor se uniram para lançar em breve pagamentos em tempo real em milhões de contas bancárias do Airtel Payments Bank na Índia e em carteiras móveis em 14 países da África.

Esse marco segue a conclusão de novas colaborações importantes com as duas principais subsidiárias da maior empresa de telecomunicações integradas da Índia, Bharti Airtel, chamada Airtel Payments Bank, o primeiro banco de pagamentos da Índia com milhões de clientes e mais de 500 mil pontos bancários em todo o país, e Airtel Africa plc Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI) ("Airtel Africa" ou "Grupo"), uma provedora líder de serviços de telecomunicações e dinheiro móvel, com presença em 14 países da África.

A colaboração da Western Union com o Airtel Payments Bank na Índia oferecerá outro canal para a movimentação de fundos internacional em tempo real para a Índia, o país que mais recebe transferências do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Os clientes do Airtel Payments Bank podem em breve direcionar uma transferência de dinheiro da Western Union para suas contas bancárias 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do aplicativo em tempo real. Os remetentes globais podem usar os serviços digitais da Western Union em 75 países e territórios ou a rede de lojas de agentes em mais de 200 países e territórios.

A colaboração com a Airtel Africa permitirá que mais de 15 milhões de usuários de carteiras móveis da Airtel Money na Nigéria, Uganda, Gabão, Tanzânia, Zâmbia, República Democrática do Congo, Malawi, Madagascar, Quênia, Congo, Níger, Chade, Ruanda e Seychelles simplesmente direcionem qualquer transferência de dinheiro recebidas de todo o mundo para suas carteiras. Também permitirá que remetentes de todo o mundo enviem fundos diretamente para uma carteira móvel da Airtel Money em tempo real e armazenem valor ou paguem por bens e serviços. O lançamento do serviço é esperado para 2020.

"O futuro da transferência de fundos está nas escolhas dos clientes, permitindo que eles movam dinheiro quando, como e onde quiserem. Nossa plataforma elimina as complexidades da movimentação de fundos e pagamentos internacionais para que milhões de clientes possam acessar seus fundos em tempo real e de maneira que atenda às suas infraestruturas e preferências locais", disse o presidente e diretor executivo da Western Union, Hikmet Ersek, na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

"Nossa plataforma oferece várias opções de canais para nossos clientes e clientes de nossos parceiros, incluindo bancos, instituições financeiras, de telecomunicações e Fintechs. Aplaudimos a Airtel por sua visão global de antecipar e liderar mudanças no cenário digital global", afirmou Ersek.

Na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, Hikmet Ersek se juntará a Sunil Bharti Mittal, Presidente da Bharti Airtel, junto com o Primeiro Ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, e com o Ministro de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Grace Naledi Mandisa Pandor, como parte de um painel "Liderando um novo multilateralismo", que enfoca como os mercados emergentes, incluindo Índia e África, estão mudando a natureza do multilateralismo.

BHARTI AIRTEL

"A colaboração com a Western Union nessas duas iniciativas emblemáticas na Índia e na África reflete o grande compromisso da Bharti Airtel em transformar a qualidade de vida de milhões de pessoas nos mercados emergentes e em desenvolvimento, fornecendo conectividade e capacitação digital. Temos o prazer de contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema de pagamentos sólido e inclusivo em mercados emergentes para estimular a inclusão financeira e o crescimento econômico", disse Sunil Bharti Mittal, presidente da Bharti Airtel.

AIRTEL PAYMENTS BANK

"Temos o prazer de colaborar com a Western Union para adicionar entradas de transferências globais ao nosso portfólio de serviços financeiros digitalmente habilitados. Nossas plataformas de tecnologia e amplo alcance de distribuição permitem que os clientes acessem uma variedade de serviços financeiros de maneira conveniente. Continuaremos trazendo ao mercado soluções inovadoras que simplificam os serviços financeiros básicos e capacitam todos os indianos", disse Anubrata Biswas, diretor administrativo e diretor executivo do Airtel Payments Bank.

AIRTEL MONEY AFRICA

Raghunath Mandava, diretor executivo da Airtel Africa, disse: "Estamos muito animados em fazer parceria com a Western Union para oferecer aos clientes da Airtel Money melhor acesso a uma das maiores organizações de transferência de fundos do mundo. As remessas internacionais para a África são uma salvação para alguns de nossos clientes. Essa parceria dará a nossos clientes a conveniência e a segurança de receber e enviar remessas diretamente de suas carteiras de dinheiro móvel da Airtel. Elas agora serão creditadas e debitadas automaticamente por meio de suas carteiras de dinheiro móvel da Airtel em seu telefone e os clientes podem acessar imediatamente os fundos para pagar contas ou comerciantes e transferir fundos para familiares e amigos ou converter em dinheiro com os agentes, quiosques e agências da Airtel Money".

Esse vínculo com a Western Union se soma a outros vínculos que a Airtel Africa já implementou para ajudar os clientes a receberem valores de todo o mundo.

O anúncio marca uma maior expansão da capacidade única da Western Union de fazer parcerias com uma base crescente de líderes de tecnologia, nacionais e internacionais, aproveitando seus ativos fundamentais, como recursos globais de compensação, rede, sistemas de conformidade e tecnologia, para oferecer transferências internacionais com inovação para o cliente.

O Airtel Payments Bank na Índia e a Airtel Africa se somam a uma série de outros parceiros que oferecem transferências de dinheiro da Western Union dirigidas a receptores: eSewa no Nepal, Gcash nas Filipinas, mVola em Madagascar e Tigo em El Salvador e Guatemala. Os serviços de transferência de dinheiro direcionados a receptores estão em ascensão com os elos flexíveis oferecidos por aplicativos e carteiras móveis. Ele oferece aos clientes receptores a escolha de um método de pagamento preferido com base na conveniência.

A Western Union tem mais de 40 parcerias bancárias e de pagamento em mais de 100 países. Essa rede robusta de relacionamentos ajuda a acelerar a movimentação de dinheiro entre instituições e oferece conexões confiáveis para depósitos a bilhões de contas de clientes e carteiras digitais.

DADOS DO SETOR

ÍNDIA: O Reserve Bank of India (RBI) compartilhou recentemente sua Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (National Strategy for Financial Inclusion, NSFI) para o período 2019-2024. O relatório afirma que a infraestrutura digital no país precisa ser ampliada e a adoção e aceitação de pagamentos digitais e a inclusão de pessoas no sistema financeiro formal devem ser incentivadas. Outro objetivo da estratégia é que cada vila tenha acesso a um provedor formal de serviços financeiros a uma distância razoável num raio de 5 km. Os clientes podem ser integrados por meio de um processo digital fácil e sem complicações, e os processos devem ser voltados para um ecossistema com menos papel.

A GSMA projeta que, em 2025, haverá 623 milhões de assinantes móveis exclusivos, 483 milhões de usuários de internet móvel e a penetração de smartphones chegará a 66%. A África Subsaariana continua sendo um foco de serviços de dinheiro móvel. Até o final de 2018, havia 395,7 milhões de contas de dinheiro móvel registradas na região, representando quase metade do total de contas de dinheiro móvel do mundo. Atualmente, a região é atendida por mais de 130 serviços de dinheiro móvel ao vivo, muitos deles liderados por operadoras móveis, e uma rede de mais de 1,4 milhão de agentes ativos.

WU-G

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 30 de setembro de 2019, nossa rede incluía mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de transferir fundos para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2018, está disponível em 75 países e outros territórios para movimentar dinheiro pelo mundo todo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Bharti Airtel

A Bharti Airtel Limited é uma empresa líder global de telecomunicações com operações em 18 países da Ásia e da África. Com sede em Nova Déli, Índia, a empresa posiciona-se entre as três primeiras provedoras de serviços móveis em todo o mundo em número de assinantes. Na Índia, a oferta de produtos da empresa inclui serviços de telefonia móvel 2G, 3G e 4G, comércio móvel, serviços de telefonia fixa, banda larga residencial de alta velocidade, DTH, serviços empresariais, incluindo serviços nacionais e internacionais de longa distância para as transportadoras. Nas demais localidades, ela oferece serviços 2G, 3G, 4G sem fio e comércio móvel. Ao final de junho de 2019, a Bharti Airtel tinha mais de 411 milhões de clientes em suas operações. Para saber mais, visite o site www.airtel.com

Sobre a Airtel África

A Airtel Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI) é uma provedora líder de serviços de telecomunicações e dinheiro móvel, com presença em 14 países da África, principalmente na África Oriental, Central e Ocidental. A Airtel África oferece um conjunto integrado de soluções de telecomunicações para seus assinantes, incluindo serviços de voz e dados móveis, bem como serviços de dinheiro móvel, nacional e internacionalmente. O Grupo tem como objetivo continuar fornecendo uma experiência simples e intuitiva ao cliente através de jornadas simplificadas.

Sobre o Airtel Payments Bank

O Airtel Payments Bank, o primeiro banco de pagamentos da Índia lançado em janeiro de 2017, agora tem mais de 40 milhões de clientes e mais de 500 mil pontos bancários em todo o país. Além de ter presença em todos os 29 estados da Índia, o Airtel Payments Bank também tem um aplicativo para usuários de Android e iOS, para facilitar a operação bancária para seus clientes rurais e urbanos. Facilitando transações no valor de 500 bilhões de rúpias indianas por ano, o foco é contribuir para a visão do governo da Índia Digital e da Inclusão Financeira, levando os serviços bancários digitais à porta de todos os indianos, mesmo nas áreas rurais mais remotas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005643/pt/

Contato com a mídia: Comunicações Globais e Canais Sociais da Western UnionPia de Lima, Pia.DeLima@westernunion.com Western Union Ásia-PacíficoKaren Santos; Karen.Santos2@westernunion.com Western Union Oriente Médio e ÁfricaMohamed El Khalouki; Mohamed.ElKhalouki@wu.com Airtel Payments BankTanya Sachdev; a_tanya.sachdev@airtelbank.com Airtel AfricaKevin Soady, Kekst CNC: +44 20 3755 1600 Michael Okwiri : Michael.Okwiri@africa.airtel.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.