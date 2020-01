Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) e a Termocandelaria anunciaram hoje o pedido de uma nova turbina a vapor MHPS e atualizações da turbina a gás M501F4 para a usina de Cartagena, juntamente com um contrato de serviço de longo prazo (LTSA) de 15 anos. O pedido permitirá que a planta opere em ciclo combinado, aumentando a produção da planta em mais de 74% e melhorando a eficiência de combustível em mais de 35% - de 10.219 para 6.618 BTU/kWh menor valor de aquecimento (LHV). Ele atende aos objetivos da Termocandelaria de criar eletricidade de forma mais acessível e confiável e com menores emissões de carbono.

Como parte do pacote de serviços e do compromisso de longa data da MHPS com a América Latina, a empresa atualizará as turbinas a gás existentes na planta da Westinghouse aplicando materiais e revestimentos de classe avançada de turbinas a gás para melhorar o desempenho, prolongar os intervalos de manutenção, aumentar a confiabilidade e reduzir a manutenção do ciclo de vida custos.

O LTSA inclui o conjunto MHPS-TOMONI? da Total Plant Solutions, que utiliza ferramentas de monitoramento de inteligência artificial para ajudar a garantir a confiabilidade e disponibilidade do que será a planta de ciclo combinado mais eficiente da Colômbia. Marco Sanchez, vice-presidente da MHPS Americas e chefe de soluções inteligentes, disse: "O Monitoramento Total da Planta da MHPS desenvolve cenários preditivos de modelagem para detectar possíveis necessidades de manutenção antes que se tornem problemas e para permitir a manutenção baseada em condições".

As soluções personalizadas de hardware e software MHPS aumentarão a capacidade da planta de 324 para 566 MW, reduzirão os custos de combustível e manutenção e aumentarão a flexibilidade da planta para produzir energia a preços acessíveis para os cidadãos de Cartagena.

"A MHPS é um parceiro estratégico fundamental há mais de 13 anos", disse Luis Miguel Fernandez, diretor executivo da Termocandelaria Power Ltd. "Nesta nova fase em que a Termocandelaria expandirá a planta de Cartagena para ser um ciclo combinado - uma ação fundamental para os requisitos da Colômbia por eletricidade confiável e eficiente - estamos entusiasmados por ter o suporte e os serviços contínuos do MHPS".

"Estamos orgulhosos do nosso relacionamento com a Termocandelaria, que começou em 2006 com a conversão de suas turbinas a gás Westinghouse 501F em capacidade dupla de combustível", disse Paul Browning Presidente e diretor executivo da MHPS Americas. "Estamos ansiosos para adicionar eletricidade mais acessível e confiável para os cidadãos da Colômbia, tanto para famílias quanto para empresas; isso está trazendo uma mudança no setor de energia".

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Américas, Inc. (MHPS Américas), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana. A experiência da MHPS Americas inclui tecnologias e serviços de geração de energia renovável a gás natural, vapor, aero-derivados, geotérmica e distribuída, juntamente com sistemas de armazenamento de hidrogênio e bateria renováveis, soluções de sistemas de controle ambiental e soluções digitais que permitem operações autônomas e manutenção de energia ativos na América do Norte e do Sul. A MHPS Américas é uma subsidiária da Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), uma joint-venture entre a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Hitachi, Ltd. que integra suas operações em sistemas de geração de energia.

Saiba mais sobre a MHPS acessando www.changeinpower.com.

