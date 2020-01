Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria de vestuário, exibirá sua mais inovadora linha de inovações na ISPO Munique depois de anos. Os visitantes poderão aprender sobre a nova tecnologia LYCRA® FitSense?, a fibra LYCRA® MyFit?, a fibra LYCRA® EcoMade e a Planet Agenda, a plataforma de sustentabilidade da The LYCRA Company.

"Estamos muito entusiasmados para mostrar nossas mais recentes inovações para roupas esportivas e atletismo na ISPO", afirmou Julien Born, presidente da divisão de vestuário da The LYCRA Company. "Não vemos a hora de trabalhar com as marcas e suas cadeias de suprimento para criar ofertas que proporcionem valores tangíveis para roupas de modo condizente com o estilo de vida ativo dos consumidores e seu desejo de ter conforto duradouro, ajuste e forma."

A tecnologia patenteada LYCRA® FitSense? apresenta a mesma molécula como a fibra LYCRA®, mas na forma líquida. Essa inovação revolucionária é uma tela impressa no tecido que contém a fibra LYCRA® para fornecer suporte leve e direcionado exatamente ao local onde ele é mais necessário. Essa solução oferece possibilidades ilimitadas para marcas e varejistas, além de ajudar a otimizar a fabricação de vestuário ao eliminar painéis costurados e costuras extras.

Com patente ainda pendente, a fibra LYCRA® MyFit?é um novo polímero, criadopara fornecer uma experiência de ajuste customizada ao oferecer maior tolerância à forma para uma ampla variedade de tipos de corpos dentro de um tamanho. Essa incrível inovação é a única solução global que lida diretamente com as principais necessidades do consumidor quanto ao ajuste, o que pode ajudar as marcas a reduzirem as devoluções, aumentarem a satisfação dos clientes e construírem fidelidade de marca.

The LYCRA Company também apresentará o primeiro elastano da marca fabricado com materiais reciclados pré-consumona ISPO. A fibra LYCRA® EcoMadeoferece o mesmo desempenho da fibra LYCRA® original, mas é fabricada parcialmente com fibras descartadas recolhidas nos locais de fabricação da empresa, que é misturada com polímero virgem nas concentrações específicas. Essa solução sustentável reduz o desperdício e coloca o material de volta na produção.

Os visitantes da ISPO também conhecerão a Planet Agenda, o compromisso da The LYCRA Company para construir um futuro mais sustentável. A plataforma foi criada para proporcionar perspectivas, tecnologias, produtos e processos que podem ajudar os clientes a reduzirem o desperdício, economizarem energia, ampliarem a vida útil das roupas e muito mais. A Planet Agenda é elaborada em torno de três pilares interdependentes: sustentabilidade de produto, excelência em fabricação e responsabilidade corporativa. Saiba mais em LYCRA.com/sustainability.

Visite o estande C1.355 na ISPO para saber mais sobre as últimas inovações da The LYCRA Company e da Planet Agenda. A ISPO é uma importante feira comercial de múltiplos segmentos para esportes que acontece de 26 a 29 de janeiro. Acesse ISPO.com para obter mais informações.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz fibra e soluções tecnológicas para os setores de vestuário e cuidados pessoais, além de produtos químicos especializados utilizados nas cadeias de valor do elastano e poliuretano. Sediada em Wilmington, estado norte-americano de Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® e TERATHANE®. Ainda que seja novo, o nome The LYCRA Company possui um legado que remonta a 1958, quando foi inventada a fibra LYCRA®, o fio de elastano original. Hoje, a The LYCRA Company se dedica a agregar valor aos produtos de seus clientes desenvolvendo inovações únicas que atendem às necessidades dos consumidores quanto a conforto e desempenho duradouro. Para obter outras informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA®, FitSense? e MyFit? são marcas comerciais da The LYCRA Company.

