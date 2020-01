A China fechará a Cidade Proibida de Pequim - um dos locais culturais mais reverenciados do país - devido ao crescente medo de um novo vírus do tipo SARS que infectou centenas de pessoas, informou o museu do palácio nesta quinta-feira.

O imenso palácio imperial será fechado no sábado até novo aviso "para evitar a infecção causada pelo ajuntamento de pessoas", afirmou a fonte através de sua conta oficial no Weibo, o Twitter chinês.