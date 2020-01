Volkswagen é multada no Canadá por 'dieselgate'

Um tribunal de Toronto multou a Volkswagen em 196,5 milhões de dólares canadenses (US$ 150 milhões), nesta quarta-feira (23), após o grupo admitir que vendeu carros que simulavam baixas emissões de gases contaminantes.

A corte aceitou um acordo entre o grupo alemão e o governo canadense, que em dezembro apresentou 60 denúncias contra a VW.

O dinheiro pago "será usado para financiar projetos em favor do meio ambiente" no Canadá, declarou a companhia alemã em nota divulgada hoje, na qual celebrou que se tenha alcançado um acordo "que põe fim a todas as acusações" contra a empresa.

O grupo Volkswagen foi denunciado por importar carros com um dispositivo que simulava emissões de gases nocivos dentro dos padrões ambientais.

Segundo as autoridades canadenses, entre 2008 e 2015, a VW trouxe para o país cerca de 128 mil carros que não respeitavam os limites de emissões de gases poluentes.

O grupo também foi denunciado por entregar "informação falsa" às autoridades.

As denúncias foram apresentadas após quatro anos de investigações por parte do Ministério canadense do Meio Ambiente.

Em 2015, a Volkswagen admitiu que instalou em 11 milhões de veículos um software que simulava menores emissões de poluentes.

O chamado "dieselgate" já custou 30 bilhões de euros em honorários legais, multas e indenizações ao grupo alemão, principalmente nos Estados Unidos.