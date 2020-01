O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse nesta quinta-feira (23) que alcançar um acordo comercial com o Reino Unido pós-Brexit é uma de suas prioridades e pode se tornar realidade no final deste ano.

"É uma prioridade absoluta para o presidente [Donald] Trump e esperamos completar isso este ano. O que, acreditamos, será magnífico para eles e para nós", disse Mnuchin à imprensa durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça.