Trump participará de marcha contra aborto em Washington

Donald Trump revelou nesta quarta-feira que planeja ir, na sexta, à Marcha pela Vida, se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos a participar da maior concentração de ativistas contra o aborto no país.

"Nos vemos na sexta-feira... Grande multidão!" - tuitou Trump, que tentará a reeleição em novembro, sobre a passeata em Washington.

Os ativistas pelos direitos ao aborto acusam Trump de promover uma agenda contrária a interrupção voluntária da gravidez, e manifestam sua preocupação com o que consideram uma ameaça à decisão da Suprema Corte no caso Roe vs Wade, que legalizou o aborto, em 1973.

No ano passado, o vice-presidente Mike Pence assistiu à Marcha pela Vida, que este ano terá sua 47ª edição.

O protesto de 2019, ao qual Trump dirigiu uma mensagem, reuniu cerca de 100 mil pessoas.

A Casa Branca confirmou que Trump se tornará o primeiro presidente a participar da manifestação.