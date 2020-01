Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje que C. Vijayakumar, seu presidente e CEO, foi nomeado presidente da comunidade de dirigentes do setor de TI do Fórum Econômico Mundial. O anúncio foi feito na reunião anual do Fórum em Davos, Suíça.

A comunidade de dirigentes de TI do Fórum reúne CEOs das principais empresas mundiais de tecnologia da informação para ajudá-los a moldar com responsabilidade o futuro de seu setor. Ela atua como uma plataforma para definir prioridades do setor, criar entendimento compartilhado e coordenar ações que levam a resultados.

Sob a administração de Vijayakumar, a comunidade priorizará o diálogo e a ação em torno das questões mais prementes que afetam o progresso futuro do setor, como a requalificação de talentos, governança de dados, segurança e privacidade, proliferação responsável de inteligência artificial, entre outros.

"Ficamos muito satisfeitos por saber que Vijayakumar preside nossos esforços este ano entre os dirigentes de TI, que se concentrarão na liderança responsável da tecnologia. Estamos ansiosos pelos próximos passos e enfrentando desafios urgentes juntos", disse Eric White, chefe do setor de TI no Fórum Econômico Mundial.

"No mundo de hoje, onde a tecnologia está no centro de praticamente todas as ações individuais, sociais, políticas e corporativas e - dessa forma - está no centro do progresso humano, é fundamental que o setor de TI continue sendo um farol de liderança responsável", disse C. Vijayakumar, presidente e CEO da HCL Technologies. "Com essa visão como nossa estrela guia, estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com meus colegas da comunidade de dirigentes de TI este ano, abordando questões prioritárias de relevância imediata e iminente, além de lançar algumas novas iniciativas para a colaboração entre setores de mercado sobre privacidade de dados, habilidade e uso responsável de novas tecnologias disruptivas", acrescentou.

O Fórum Econômico Mundial é uma importante organização internacional de renome para a cooperação público-privada. O Fórum engaja os mais destacados líderes políticos, empresariais, culturais e outros líderes sociais para modelar as agendas globais, regionais e de diferentes setores. Sua reunião anual em Davos agrupa os chefes e membros de mais de 100 governos, altos executivos das mil principais empresas globais, líderes de organizações internacionais e organizações não governamentais relevantes, além dos líderes culturais, sociais e de pensamento mais importantes.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) capacita empresas globais com tecnologia para a próxima década já na atualidade. A estratégia Mode 1-2-3 da HCL, por meio de sua profunda experiência no setor, centralidade no cliente e cultura empresarial do ideapreneurship?, permite que as empresas se transformem em empresas da próxima geração.

A HCL oferece seus serviços e produtos através de três unidades de negócios: TI e Serviços de Negócios (IT and Business Services, ITBS), Serviços de Engenharia e P&D; (IT and Business Services, ERS) e Produtos e Plataformas (Products & Platforms, P&P;). A unidade ITBS permite que empresas globais transformem seus negócios por meio de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e próximas soluções geracionais de transformação digital. A unidade ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e engenharia de plataformas. Sob a unidade P&P;, a HCL fornece produtos de software modernizados a clientes globais por sua tecnologia e requisitos específicos do setor. Por meio de seus laboratórios de coinovação de ponta, recursos de entrega global e ampla rede global, a HCL fornece serviços holísticos em várias verticais do setor, categorizados em serviços financeiros, manufatura, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG, ciências da vida e saúde, e serviços públicos.

Como empresa líder global em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. Nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2019, a HCL possuía uma receita consolidada de US$ 9,7 bilhões, e seus 149 mil "ideapreneurs" operam em 45 países. Para saber mais, acesse www.hcltech.com.

