ONU aponta relação de príncipe saudita com invasão em celular de Jeff Bezos

O telefone do fundador da Amazon e dono do jornal americano Washington Post, Jeff Bezos, foi hackeado depois de ele ter recebido um arquivo de uma conta usada pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, disseram especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira.



Os dois especialistas pediram uma "investigação imediata" do caso pelos Estados Unidos. O arquivo recebido por Bezos foi um vídeo no formato MP4 enviado da conta de WhatsApp de Mohammed bin Salman em maio de 2018, depois que os dois trocaram números de telefone em um jantar na Califórnia.



O Washington Post criticou duramente o governo saudita após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na Turquia, também em maio de 2018.



"As informações que recebemos sugerem o possível envolvimento do príncipe herdeiro na vigilância de Bezos, em um esforço para influenciar, se não silenciar, as reportagens do Washington Post sobre a Arábia Saudita", afirmaram os especialistas independentes da ONU.



O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, chamou as alegações de hackeamento de "absolutamente ilegítimas". Fonte: Associated Press