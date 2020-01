Tesla supera pela primeira vez os US$ 100 bilhões em valor de mercado

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla superou nesta quarta-feira pela primeira vez o nível simbólico dos 100 bilhões de dólares em capitalização de mercado, ficando acima da montadora Volkswagen e encostando na concorrente japonesa Toyota.

As ações da empresa subiram 4,78%, a US$ 569,74 nos primeiros intercâmbios em Wall Street, o que equivale a uma capitalização de mercado de US$ 102,7 bilhões.

Essa conquista deve representar grandes lucros para seu CEO, magnata Elon Musk, cuja remuneração está vinculada desde 2018 ao desempenho da empresa.