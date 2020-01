Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou que suas plataformas de gerenciamento chave de criptografia e licenciamento de software foram selecionadas pela Secure Channels para proteger suas chaves de criptografia com resiliência quântica para seus dispositivos habilitados para IoT. Ao usar a plataforma de gerenciamento chave da Thales, os clientes de ambas as empresas terão o benefício do aumento da proteção de dados, independentemente do dispositivo conectado, mesmo que não haja uma proteção de segurança atual. Além disto, a plataforma de licenciamento de software da Thales permitirá o fácil acesso à tecnologia de software de segurança cibernética da Secure Channels para clientes e fabricantes, garantindo assim que todos os dispositivos de IoT possam ser protegidos facilmente na fonte ou em retrospectiva.

"O software de gerenciamento de direitos Sentinel da Thales permitiu a primeira geração de dispositivos conectados verdadeiramente seguros", disse Richard Blech, Diretor Executivo da Secure Channels. "Com o grande aumento no número de dispositivos conectados sendo lançados no mercado recentemente, muitos estão chegando nas mãos de usuários sem nenhuma proteção real. A ferramenta Sentinel EMS permitiu que nossa criptografia fosse lançada, gerenciada e distribuída em ambientes offline muito seguros, além de dispositivos conectados baseados em nuvem, protegendo a grande quantidade de dados que fluem dentro deles."

A plataforma de gerenciamento chave corporativa da Thales oferece armazenamento seguro para as chaves de criptografia maiores que a média necessária para a proteção de dados a longo prazo. O forte sistema de criptografia XOTIC da Secure Channels varia em níveis de criptografia de proteção de 512 a mais de 8.000 bits. O "andar inferior" do XOTIC é duas vezes mais potente que a criptografia de 256 bits predominante que terá eficácia questionável contra ataques pós-quantum. A solução combinada de gerenciamento chave e criptografia avançada oferece aos clientes proteção de dados de arquivo altamente seguro em cada dispositivo habilitado para IoT que desenvolvem e possuem.

Os fabricantes são desafiados a proteger os dados do usuário transmitidos e armazenados em dispositivos com restrições de energia, largura de banda e CPU que impedem o uso de criptografia adequada. À medida que a demanda pela taxa de dispositivos conectados aumenta, ocorre uma segurança sub-otimizada que deixa os dados vulneráveis a terceiros mal-intencionados. A cobertura ultraleve do XOTIC e o desempenho de alta velocidade fornecem aos fabricantes uma solução robusta de criptografia que se ajusta a seus dispositivos, preservando a capacidade de resposta.

A cooperação oferece aos fabricantes e clientes acesso aprimorado ao XOTIC da Secure Channels por meio da plataforma de licenciamento de software da Thales, Sentinel EMS. Esta plataforma oferece benefícios de segurança aos fabricantes de dispositivos que transmitem dados confidenciais do usuário, pois o aumento das regulamentações de privacidade de dados atribui responsabilidades e penalidades pela falha em fornecer uma proteção segura e razoável.

"A ameaça da computação quântica é algo que pode dominar o mundo dos negócios nos próximos anos, pois o medo de seu poder de computação provavelmente aumentará", disse Sebastien Cano, Vice-Presidente Sênior para Proteção de Nuvem e Atividades de Licenciamento na Thales. "Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Secure Channels a fim de deixar estes medos de lado, protegendo qualquer dispositivo conectado, independentemente do nível de proteção que já tenham ou não, e permitindo que as empresas se concentrem em inovar e avançar sem uma dúvida persistente sobre o futuro a longo prazo de seus dados sensíveis. Também é vital que a segurança seja vista como simples de usar e facilmente acessível, conforme fornecido pela nossa plataforma de licenciamento."

