Governo chinês informa que coronavírus já matou 9 e que há 440 casos confirmados

O governo chinês informou na manhã desta quarta-feira, 22 (pelo horário local), que o número de pessoas afetadas pelo coronavírus chegou a 440 e que a epidemia já provocou nove mortes.



O vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde do país, Li Bin, disse que todas as mortes ocorreram na província de Hubei, na região central da China. Foi lá que os primeiros casos de coronavírus começaram a ser registrados, ainda em dezembro.



Logo após o anúncio, o movimento de queda no mercado acionário chinês se intensificou. O Índice Xangai Composto caía 0,90% por volta das 23h30 desta terça-feira, 21 (pelo horário de Brasília).