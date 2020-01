S&P reduz para 'default seletivo' dívida argentina em moeda local

A agência de classificação de risco S&P; reduziu nesta terça-feira para "default selectivo" (SD) a nota da dívida argentina em moeda local, mas manteve em "CCC-" (alto risco) e com perspectiva negativa a dívida em moeda estrangeira.

A redução foi anunciada um dia após o governo trocar voluntariamente bônus de curto prazo em pesos argentinos com vencimento próximo por dois títulos que vencerão em setembro.

"Observamos esta troca como perturbadora e equivalente a um default", destacou a S&P.;

Apesar de o acordo ser voluntário, "se mantém a incerteza sobre os planos envolvendo obrigações similares em pesos que vencem nos próximos meses", declarou a agência.

S&P; informou que mantém em perspectiva negativa a dívida soberana de longo prazo em moeda estrangeira da Argentina enquanto Buenos Aires dialoga com os detentores de bônus e credores para reformular os pagamentos.

"O ministro das Finanças, Martín Guzmán, informou que em breve iniciará discussões com detentores de bônus, em Nova York, e esperamos que o governo avance com um plano de reestruturação de sua dívida de longo prazo em moeda estrangeira. Mas o tempo e as condições não estão claros", destacou a agência.

O governo do presidente Alberto Fernández enviou nesta terça-feira um projeto de lei ao Congresso visando reestruturar a dívida pública.

O ministro Guzmán destacou que o projeto busca "que o país melhore ao menos duas das três seguintes condições: prazos, taxas de juros e montante do capital".

Em recessão desde 2018 e com inflação anual superior a 50%, a Argentina enfrenta uma dívida de 335 bilhões de dólares, incluindo 44 bi junto ao FMI.