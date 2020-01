Tropas de Israel matam três palestinos

As tropas israelenses mataram nesta terça-feira três palestinos que entraram em Israel pela Faixa de Gaza e lançaram um artefato explosivo contra os soldados, informou o Exército.

"Posso confirmar que os três morreram", disse uma porta-voz do Exército à AFP.

"Acabamos de identificar três terroristas que cruzaram a barreira de segurança de #Gaza e entraram em #Israel", escreveu o Exército no Twitter.

"Depois que nossos soldados chegaram ao local, os terroristas jogaram um artefato explosivo contra eles. Em resposta, os soldados abriram fogo".

Segundo a rádio pública israelense, os três palestinos do enclave, sob o controle do movimento islâmico Hamas, conseguiram avançar 400 metros sobre o território israelense antes que as tropas os detivessem.

Segundo o Exército, nenhum civil israelense que vive nas proximidades esteve em risco.

As autoridades palestinas em Gaza, geralmente notificadas pelo Exército dos mortos no território israelense, não reagiram imediatamente.