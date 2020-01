Mnuchin acha que previsões de crescimento do FMI são 'muito baixas'

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, criticou as previsões de crescimento do FMI para seu país em 2020 na terça-feira (21), consideradas "muito baixas" por ele.

"Acreditamos que essas previsões são muito baixas", disse Mnuchin, que destacou acordos comerciais recentes com a China, por um lado, e com o Canadá e México (T-MEC, na sigla em espanhol), por outro, como um mecanismo de crescimento.

"Quando analisamos as previsões para 2020, os negócios parecem muito bem e os dois acordos comerciais terão, sem dúvida, um impacto", disse.

O FMI espera um crescimento de 2% nos Estados Unidos este ano e de 1,7% no próximo ano.

Por outro lado, Mnuchin reconheceu que os problemas do 737 MAX, o avião da companhia americana Boeing, estão afetando o crescimento.

Todas as aeronaves deste modelo foram proibidas de voar em todo o mundo desde 13 de março, após dois acidentes que deixaram 346 mortos, e há dúvidas sobre quando poderão voar novamente.