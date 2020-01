Operações de busca e apreensão na Mitsubishi na Alemanha

A Justiça alemã realizou dez operações de busca e apreensão nesta terça-feira no âmbito de uma investigação por fraude envolvendo motores a diesel instalados em veículos Mitsubishi, anunciou o Ministério Público de Frankfurt.

"Existe uma suspeita de que os motores estejam equipados com um programa" que os faz parecer menos poluentes do que realmente são, explicou o MP.

A investigação afeta "responsáveis de um grupo internacional automobilístico, dois fornecedores internacionais de equipamentos e uma empresa comercial".

O fornecedor de equipamentos Continental, o segundo maior grupo do setor, confirmou à AFP que três de seus escritórios foram revistados e que a empresa foi "citada na investigação como testemunha".

"Nós cooperamos totalmente com as autoridades", acrescentou um porta-voz.

As operações acontecem no âmbito do grande escândalo dos motores a diesel manipulados, que eclodiu em 2015, quando a fabricante alemã Volkswagen confessou ter equipado 11 milhões de veículos com um programa de computador que falsificava o nível de emissões poluentes.

Desde então, várias fabricantes e fornecedores de equipamentos foram respingados pelo chamado "dieselgate", como os alemães Bosch e Daimler.

A Mitsubishi Motors, que faz parte da aliança Renault-Nissan desde 2016, admitiu no mesmo ano que havia maquiado os níveis de consumo de combustível de vários modelos de veículos vendidos no Japão.

No entanto, não mencionou nada sobre uma eventual manipulação de suas emissões de óxidos de nitrogênio (NOx).

O escândalo custou à Volkswagen mais de 30 bilhões de euros em recall e custos legais.

Em janeiro, o grupo anunciou que havia iniciado negociações para chegar a um acordo amistoso no julgamento em envolve centenas de milhares de clientes na Alemanha.