Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje que foi posicionada como líder pela ISG Provider Lens?: Relatório de quadrante Global 2019 de Rede - soluções e serviços definidos por software, de autoria de Kenn Walters.

O relatório da Rede ISG Provider Lens? - Soluções e serviços definidos por software Global 2019 avalia as capacidades de 153 provedores em sete quadrantes: Serviços gerenciados de WAN; serviços adicionais de rede móvel (4G/5G) (não essenciais); serviços de transformação SDN (Rede definida por software, Consultoria e Implementação); equipamentos e serviços SD-WAN (DIY); serviços de segurança SDN; tecnologias de rede SD (Core) e tecnologias de rede SD (Mobile to Edge). O relatório destaca que a Wipro produz soluções altamente inovadoras, respaldadas por conhecimentos, conjuntos de ferramentas, métodos e processos, incluindo Inteligência Artificial (IA) e Automação Robótica de Processos (Robotic Process Automation, RPA), e é um importante fornecedor de pacotes avançados de segurança dentro do SDN globalmente. A Wipro foi reconhecida como líder em serviços de WAN gerenciada, serviços de transformação SDN (consultoria e implementação) e uma estrela em ascensão no quadrante dos serviços de segurança SDN no relatório.

De acordo com analistas do ISG, "os serviços de rede gerenciada da Wipro são liderados por consultoria, cobrindo soluções específicas para clientes prontas para uso e altamente personalizadas. Isso inclui as plataformas de serviço integradas ITIL Designit da Wipro Digital, governança via Wipro SmartView, estrutura Cloud Trust Security, métodos e conjuntos de ferramentas e métodos RPA/AI Wipro Holmes? e Wipro WANTAGE. Também oferece soluções e produtos para parceiros dos principais OEMs. O portfólio de serviços de rede SD da Wipro se enquadra na prática "futuro conectado" e inclui redes de datacenter, áreas de WAN, SD-WAN e SDN/NFV, utilizando Swift SDN e #WANFreedom. A entrega é suportada em toda a implantação operacional e é gerenciada por uma vasta gama de conjuntos de ferramentas, produtos e processos."

Kiran Desai, vice-presidente sênior e chefe global de serviços de nuvem e infraestrutura da Wipro Limited, afirmou: "Estamos entusiasmados em ser reconhecidos como líderes globais em vários quadrantes no espaço de soluções e serviços de rede definido por software do ISG. O relatório destaca nossos recursos e apoia nossa visão de projetar, implantar e gerenciar grandes projetos de transformação de rede e investimentos em tecnologia SDN. Nossos 14 delivery centers globais, CoE na plataforma SDN e nosso ecossistema de parceiros estão bem equipados para atender às crescentes necessidades de negócios dos clientes. Utilizamos plataformas inteligentes, ferramentas de automação e práticas recomendadas do setor, como Wipro HOLMES? para AI/ML, ServiceNXT? para consistência, conformidade, governança e segurança do processo ITIL para fornecer soluções inovadoras para nossos clientes globalmente".

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. É uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Certas declarações neste lançamento relativas às nossas perspectivas de crescimento futuro são declarações prospectivas, que envolvem vários riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem substancialmente diversos daqueles encontrados em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relacionados com essas declarações incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Essas submissões estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

